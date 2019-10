De Graafschap maakt zich, met Van Mieghem en Seuntjens, op voor twee interessante krakers

door Richard van der Made

De Amsterdammer lacht om zijn eigen woorden. Hij weet dat er veel van hem wordt verwacht de komende maanden. De Graafschap wil promoveren en trainer Mike Snoei denkt met Van Mieghem over een belangrijk wapen te beschikken om die klus te klaren. De buitenspeler lag er negen weken uit met een kuitbeenbreuk en speelde in een oefenduel met Heracles weer een half uur mee. 'Hij zou Jong FC Utrecht vrijdag maar zo kunnen halen', was Snoei positief over een rentree.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Weer bewijzen

'Ik mis natuurlijk nog ritme, maar het is fijn om weer te kunnen spelen', zegt Van Mieghem zelf. 'Ik zal me straks, als ik echt fit ben, weer moeten bewijzen. Aan de andere kant moeten we ook niet overdrijven. In deze selectie lopen veel goede voetballers rond, die ook wedstrijden kunnen beslissen. Het is niet zo dat we van één of twee jongens afhankelijk zijn', haalt de 29-jarige Van Mieghem wat druk weg.

Van Mieghem na het thuisduel met Cambuur begin augustus, de laatste wedstrijd die hij speelde

De Graafschap, derde in de eerste divisie, staat voor een boeiend en interessant weekend met twee topwedstrijden in vier dagen. Vrijdag wacht een waarschijnlijk lastig uitduel tegen de nummer zes Jong FC Utrecht op het trainingscomplex van Utrecht, terwijl de Superboeren maandag in Breda op koploper NAC stuiten.

Ook Seuntjens speelklaar

Vooral dat laatste duel is een echte kraker en geldt vooral voor Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens als 'bijzonder en pikant'. De spits komt uit Breda, maar speelde nooit voor de Brabantse volksclub en heeft het topaffiche dan ook met hoofdletters in zijn agenda staan. Ook Seuntjens keert terug van een blessure. Hij miste vorige week alleen het thuisduel met Almere City. De verwachting is dat de routinier speelklaar zal zijn voor komend weekend.

Topseizoen

Van Mieghem weet goed hoe het is om voor promotie te spelen. Hij speelde twee seizoenen geleden een cruciale en vaak beslissende rol bij De Graafschap met 18 goals en evenzoveel assists. Het leverde de club uit Doetinchem de eredivisie en een groot feest op. Tegen die achtergrond ligt er nu weer druk op hem, zeker ook omdat trainer Snoei de aanvaller direct belangrijk maakte bij zijn aanstelling als coach van De Graafschap. Snoei roemde de snelheid, diepgang en het rendement van Van Mieghem.

'Kom snel terug'

'Maar het is ook fijn als er zo over je gesproken wordt', reageert de snelle spits. Dan, met gevoel voor understatement: 'Vorig seizoen is het ook wel eens anders geweest. Ik heb de laatste tijd ook wel berichtjes gekregen van supporters die zeggen kom snel terug. Maar het gaat niet om mij. We doen het samen en moeten met zijn allen zo goed mogelijk presteren de komende tijd. En dit weekend is daarin heel belangrijk.'