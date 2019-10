Verbazing over ommezwaai bij stikstofmaatregel, maar 'er moest nú iets gebeuren'

door Gerwin Peelen

Die maatregel zorgde ervoor dat boeren hun nog niet benutte stikstofruimtes kwijt zouden raken, terwijl ze daar wel een vergunning voor hadden. Boeren waren boos en honderden kwamen op een trekker naar het provinciehuis.

Gedeputeerde Peter Drenth zegde maandagmiddag toe dat besluit op te schorten. Hij sprak zelf van een gele kaart, afgegeven door de boeren. 'Wij zijn verrast. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit besluit is genomen omdat er veel druk op staat', zegt Janet Duursma van GroenLinks. 'Daar moet je je als politiek niet door laten leiden.'

VVD'er Frederik Peters spreekt van een chaotisch verloop. 'Het is heel raar dat een besluit zo snel wordt teruggedraaid. Los van of ik het er mee eens ben, dit is niet het toonbeeld van een goed proces. Het kan niet zo zijn dat bij het eerste beste protest beleid wordt teruggedraaid.'

'Heel verbaasd'

Ook Karin Jeurink snapt het intrekken van de maatregel niet. 'Ik ben heel verbaasd. Drenth heeft dit weekend een aantal keer bevestigd dat hij die brief niet in wil trekken. Hij praat een halfuur met LTO en trekt die brief in.' Bij een debat van De Gelderlander zei Drenth afgelopen vrijdag dat hij zijn beleid niet wil aanpassen en dat boeren gewoon moet inleveren.

De provincie laat weten dat alleen het agrarische deel van het besluit wordt opgeschort. Het betekent niet dat de hele vergunningsverlening weer stil komt te liggen. 'Dat mogen ze mij dan uitleggen. Volgens mij hebben we de ruimte van de boeren nodig om bijvoorbeeld woningen te bouwen', aldus Jeurink die wil uitzoeken wanneer ze over dit onderwerp in debat kan. Het is nu reces.

ChristenUnie en CDA roemen de oplossing die er nu ligt: het agrarische deel wordt ingetrokken, maar de rest van de vergunningsverlening kan doorgaan. 'Ik ben blij dat de angel er nu uit is, maar het grote probleem (van de stikstof) blijft.' Vreugdenhil was in eerste instantie al verbaasd over de nu ingetrokken maatregel, vooral omdat die verder gaat dan de Kamerbrief van minister Carola Schouten. 'De les is dat het soms net een paar dagen meer kost om tot een goede beslissing te komen.'

'Onzorgvuldig gehandeld'

Het CDA - de partij van Drenth - wilde de maatregel vooral in stand houden omdat er dan groen licht zou zijn voor andere sectoren. 'Wij waren blij met de maatregel omdat andere sectoren dan weer verder konden', zegt Daisy Vliegenthart. 'Daarom wilden we die maatregel niet van tafel, wij hebben nooit aan die splitsing gedacht. Nu moeten we echt met elkaar in gesprek.' Alle coalitiepartijen vinden dat er zorgvuldiger had moeten worden gehandeld en dat het besluit van de provincies te snel kwam.

Drenth zelf heeft het over een handreiking van zijn kant, nadat er 'in goede harmonie' overleg was geweest met de boeren. Hij kreeg naar eigen zeggen van verschillende partijen het verzoek om aan tafel te zitten voor een goed landbouwbeleid.

'Je kon duidelijk horen dat we daar niet een week voor konden nemen', vertelt hij. 'Er moest ook nú iets gebeuren. Ik vind dat mensen zoveel zorgen hebben, en op een aantal punten ook terechte zorgen, dat we daar gehoor aan geven.'