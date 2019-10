'Dit is onacceptabel huftergedrag', massale vechtpartij Doetinchem gesprek van de dag

De politiek in Doetinchem reageert geschokt op de grote vechtpartij afgelopen weekend in het centrum van de stad. Volgens een aantal partijen moet de discussie over cameratoezicht zo snel mogelijk worden gevoerd.

door Davie Klein Gunnewiek

'Het wordt met de dag gekker', zegt Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk. 'Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit kan in Doetinchem?' Volgens Putman moeten er harde straffen worden uitgedeeld aan de vechtersbazen. Ook Steven Kroon van de PvdA heeft geen goed woord over voor het geweld tegen de politie. 'Dit is onacceptabel hufter gedrag. Dit moeten we niet tolereren in Doetinchem. Dit soort gasten hebben hier niks te zoeken', aldus Kroon.



Het CDA spreekt zijn respect uit voor de agenten die in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Doetinchem actief waren. 'De gebeurtenissen van afgelopen weekend zijn er vast ingehakt bij onze politieagenten', zegt Berends. Ook de SP bewondert het werk van de politie. 'Agenten zijn altijd goed aanwezig in het nachtleven van Doetinchem. Het is jammer dat het respect tegenwoordig ver is te zoeken', aldus Hans Boerwinkel van de partij.

Gesprek aangaan over cameratoezicht

De discussie rond cameratoezicht laait door het incident van afgelopen weekend weer op. 'Camerabeelden kunnen in dit soort situaties een goed opsporingsinstrument zijn', aldus Berends van het CDA. Ook de VVD vindt de tijd rijp om hier nog eens goed naar te kijken. 'Wij zijn hier altijd voorstander van geweest. Het stond zelfs in ons verkiezingsprogramma', zegt Hans Dales.



Ook D66 vindt dat cameratoezicht op strategische plekken in de stad moet kunnen. 'Je moet altijd de afweging maken in combinatie met de privacy, maar cameratoezicht kan preventief zeker helpen', zegt Pieter Herngreen. Ook de PvdA hoopt dat er meer camera's in het centrum van Doetinchem komen te hangen. 'Daar waar het kan moeten we geweld op deze manier kunnen aanpakken', zegt Kroon.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Burgemeester Mark Boumans sprak zondag over buitensporig geweld van geoefende vechters. De politie zette vijftig agenten in om de orde te herstellen. Vier personen zitten nog vast. Het gaat om twee mannen van 23 en 47 jaar uit 's-Heerenberg en twee mannen van 23 en 48 jaar zonder vaste woonplaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.