Zo voelt het om arm te zijn

Stel: je hebt een gezin met twee opgroeiende kinderen en je zit onder de armoedegrens. Je bent al bij de voedselbank en je hebt nog maar 23 euro over om de hele week van rond te komen. Voor wat voor keuzes kom je dan te staan? Deze en andere dilemma's komen voorbij in het Beleefhuis Armoede dat sinds maandag geopend is in Harderwijk.

'We willen mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met mensen in armoede inzicht geven in de problemen waar mensen dagelijks voor staan', zegt initiatiefnemer Doris Goosen.

Zij zit voor de PvdA NW-Veluwe in de werkgroep Armoede en kwam in dat kader in eenzelfde beleefhuis in Zwolle. Geïnspireerd daardoor ging ze in Harderwijk aan de slag.

Rondkomen van 55 euro

'We kregen eigenlijk direct van woningcorporatie UWOON een leegstaande woning te leen die we met de Kringloopwinkel en ervaringsdeskundigen hebben ingericht', vertelt Goosen.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Marjan van Noordennen, begeleider in het Beleefhuis Armoede:

Twee weken lang kunnen belangstellenden in een uur tijd door het beleefhuis worden geleid door een ervaringsdeskundige en in de huid kruipen van het fictieve gezin van Ellen en Dieter. Die moeten rondkomen van 55 euro per week.

Vooroordelen

'Dan kom je voor heel moeilijke keuzes te staan', zegt Goosen. 'Ga je naar de tandarts omdat je al dagenlang met kiespijn rondloopt, of geef je dat geld uit aan medicijnen voor je man? We willen mensen in korte tijd confronteren met die dilemma's. Dat je beseft dat je makkelijk vanaf de zijlijn allerlei oordelen kunt hebben over mensen die in armoede leven, maar dat de realiteit soms heel anders is.'

Het Beleefhuis Armoede is geopend van 14 tot 26 oktober. Iedereen kan zich aanmelden voor een rondleiding.