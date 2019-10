Waar zijn de mails van oud-burgemeester Zevenaar over tabaksfabrikant?

Waar is de mailbox van oud-burgemeester Jan de Ruiter van Zevenaar gebleven? Is het waar dat die gewist is, kort nadat onderzoeksjournalisten naar de rechter stapten om de mailbox boven tafel te krijgen? Daarover heeft de raadsfractie van Lokaal Belang in Zevenaar maandag vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Zevenaar.

Journalisten van De Onderzoeksredactie hadden die mails 2,5 jaar geleden opgevraagd, in een onderzoek naar de banden tussen enkele gemeenten en grote tabaksfabrikanten die in die gemeenten gevestigd waren. Toen er bijna niks uit hun verzoek om stukken kwam, stapten ze naar de rechter. Daar hoorden de onderzoekers dat de mails er niet meer waren: ze bleken twee maanden eerder te zijn gewist.

In Zevenaar kocht de gemeente het vroegere kantoor van Britisch Ameriocan Tabbaco (BAT) dat in 2008 haar fabrieksdeuren in Zevenaar sloot. De raadszaal werd 'Peter Stuyvesantzaal' gedoopt, naar het sigarettenmerk dat in Zevenaar gemaakt werd, en een woonwijk werd Woonpark BAT genoemd, met daarin de BAT-laan. Ook stopte de tabaksfabrikant 400.000 euro in een Stichting Cultuur BAT met als doel de naam van de tabaksfabrikant voort te laten leven.

Strijdig met de Tabakswet?

De onderzoekers willen weten of er deals zijn gesloten tussen de gemeente en BAT die zich niet verdragen met de Tabakswet, die sponsoring door tabaksfabrikanten en de promotie van tabak verbiedt. 'In de documentatie van de gemeente zit een gat, precies in een periode dat er veel besluiten over deze deals zijn genomen', vertelden de onderzoekers in het radioprogramma Argos.

Rechtszaak om mails terug te halen

Rechtbank Gelderland noemde de gang van zaken bij de gemeente 'onzorgvuldig', maar stelde vast dat de mails er niet meer zijn. Volgens de onderzoekers zijn er nog technische mogelijkheden om de mails terug te halen die nog niet zijn benut. Ze zijn daarvoor naar de Raad van State gestapt, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Het is nog niet bekend wanneer dit hoger beroep dient.

De gemeente stelt in een reactie maandag dat het in het algemeen normaal is dat na bepaalde tijd e-mails worden gewist als iemand weg is, zoals oud-burgemeester De Ruiter. Specifiek over de zaak doet de gemeente geen uitspraken, omdat de zaak onder de rechter ligt.

Lokaal Belang wil nu weten of de mailbox van de voormalige burgemeester is gewist nadat vragen gesteld zijn over zijn contact met een tabaksfabrikant. En zo ja wanneer, in opdracht van wie en waarom. Ook wil de fractie weten of daadwerkelijk onderzocht is of de mailbox nog te herstellen is.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier