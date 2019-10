'Kom als Zwarte Piet, met kroeshaar en gouden oorbellen naar Sint-intocht Apeldoorn', zegt Pegida

De landelijke Sinterklaas-intocht in Apeldoorn kent dit jaar voor het eerst louter roetveegpieten. Dat is Pegida tegen het zere been en daarom roept de beweging op verkleed als Zwarte Piet, inclusief kroeshaar, zwarte schmink en gouden oorbellen, naar de intocht te komen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Het is een kleine groep die problemen heeft met Zwarte Piet. Die minderheid moet deze traditie maar accepteren. Nu organiseert de staatsomroep op kosten van de belastingbetaler een feestje voor een minderheid. Wij hopen op een draai', zo licht Pegida-voorman Edwin Wagensveld het filmpje toe. Hij zegt onder andere aanmeldingen te hebben gekregen van de harde kern van voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer.

'Het blijft een kinderfeestje'

Het is nog onduidelijk of alle protesterende Zwarte Pieten zich ergens gaan verzamelen om als één groep te demonstreren of dat ze zich verspreiden in het publiek. 'Dat hangt ook van de gemeente af. Ik ga er vanuit dat we daar nog een gesprek over hebben. Het belangrijkste is dat het een kinderfeestje blijft. Wij gebruiken daarom ook nooit spandoeken.'

De gemeente Apeldoorn heeft de oproep van Pegida ook gezien. 'Iedereen die naar de landelijke intocht in Apeldoorn wil komen kijken, is van harte welkom, ook als je geschminkt bent als Zwarte Piet. Willen mensen demonstreren tegen het uiterlijk van Piet, vragen wij deze personen zich bij ons te melden. Hiervoor zijn mogelijkheden langs de route', reageert een woordvoerder.

Nog niet gemeld

De demonstratie is nog niet gemeld bij de gemeente, zegt Wagensveld. 'Tot drie jaar geleden hoefde dat ook niet als je als Zwarte Piet naar een intocht wilde.'

Of tegenstanders van Zwarte Piet, verzameld in de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, ook gaan demonstreren in Apeldoorn, maken ze later bekend.