ANWB waarschuwt voor boerenprotest woensdag

Automobilisten in Gelderland zullen woensdagochtend vooral op de N-wegen merken dat de boeren opnieuw protesteren. Dat voorspelt de ANWB. De actie vindt die dag vooral plaats in Bilthoven en Den Haag, vanuit de regio vertrekken de tractoren al vroeg.

Het is koffiedik kijken, maar één ding is zeker: de A12 tussen Utrecht en Den Haag kun je woensdag maar mijden. 'De boeren gaan eerst bij het RIVM in Bilthoven langs en daarna met z'n allen naar Den Haag. Dat gaat allemaal over de A12', aldus filelezer Heleen de Geest.

Hoeveel overlast de trekkers op de Gelderse snelwegen gaan veroorzaken, is onbekend. De boeren gaan hier al midden in de nacht op pad. In de Achterhoek vertrekken sommigen zelfs al om 2 uur 's nachts. Staartjes daarvan kunnen nog in de ochtendspits voor problemen zorgen, maar de ANWB verwacht niet zo'n chaos als bij het eerste boerenprotest op 1 oktober.

Herfstvakantie

'In het zuiden is het herfstvakantie en het is een woensdag, een dag waarop sowieso al veel mensen vrij zijn', somt De Geest op. Met de record-ochtendspits van 1 oktober houden automobilisten er nu ook al meer rekening mee.

De verkeersdienst raadt aan de filemeldingen woensdagochtend goed in de gaten te houden. 'Als het al ergens vast staat, heeft het weinig zin om nog de weg op te gaan.'