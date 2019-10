Emie is trots op 'haar' zonnewagen in Australië

door Rachel Morssink

De wekker gaat om 05.00 uur in het tentenkamp in de outback. De zestien studenten van het Vattenfall Solar Team gaan druk aan de slag om NunaX, hun zonnewagen, rijklaar te maken. 'Ik ben zo trots op dit team en op de auto', vertelt Emie Klein Holkenborg. 'We hebben anderhalf jaar hard gewerkt en nu is het dan zo ver.'

Gisteren begon het team aan de tocht van Darwin naar Adelaide, van noord naar zuid over het continent. De Bridgestone World Solar Challenge wordt elke twee jaar gehouden in Australië, waar genoeg zon schijnt om auto’s op zonne-energie te laten rijden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

130 kilo

De NunaX weegt slechts 130 kilo en er past één persoon tegelijk in de 'cockpit'. Binnenin wordt het boven de 50 graden, dus om de paar uur wisselen de drie coureurs elkaar af. 'Het is dus best een beetje afzien'. zegt Emie. 'Maar ook voor de rest van het team. We kunnen vijf dagen niet douchen, dus daar gaan we bij de finish lekker van genieten.'

Emie’s taak binnen het team is de PR regelen. 'Dus afgelopen jaar heb ik veel sponsoren benaderd en nu regel ik alle mediazaken.' Rijdend in één van de volgauto’s achter NunaX schrijft ze persberichten en werkt ze de sociale media bij. 'We horen via de boordradio alles wat er gebeurt, dus we kunnen meteen de wereld inlichten.'

Tweede plek

Aan het einde van de tweede racedag ligt het team tweede, achter Twente. 'De Nederlanders doen het dus goed hier, maar ik heb goede hoop dat we ze nog gaan inhalen', zegt Emie.

De zonnewagens volg je via deze link LIVE.