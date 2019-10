'We zijn gewoon de beste ter wereld', boerentrots leeft op in Rivierenland

door Menno Provoost

Een groepje Betuwse boeren verzamelde zich maandagochtend bij de McDonald's aan de snelweg in Ochten. Met zo'n vijftien trekkers trokken zij over binnenwegen naar Arnhem. Ton Miltenbrug van LTO De Betuwe coördineerde het boerenprotest in deze regio. Het inkrimpen van de agrarische sector om milieuproblemen op te lossen heeft een averechts effect, zo betoogt hij.

'Wij zijn gewoon de beste ter wereld', zegt Miltenburg die zelf een melkveebedrijf in Est bestiert. 'Als je hier de veehouderij of de landbouw zou gaan halveren, neemt elders op de wereld de productie toe. Ik weet zeker dat het daar milieutechnisch en diervriendelijk een stuk minder is dan hier in Nederland. Dus op wereldniveau wordt het milieu daar eerder slechter van dan beter.'

Technische oplossingen

Volgens hem zou de overheid samen met de boeren verder moeten gaan op de ingeslagen weg om met technische vernieuwing de uitstoot aan te pakken. Miltenburg: 'Laat ze de Nederlandse kennis benutten en hier die mooie producten maken. En laat ze met technische oplossingen de stikstof aanpakken. Daar is nog heel veel in mogelijk, denken wij.'

Met hun collega's uit andere delen van de provincie boekten de boeren succes in Arnhem. Gedeputeerde Peter Drenth maakte maandagmiddag bekend dat de Gelderse stikstofregels worden ingetrokken en dat zij in gesprek met de boeren herschreven worden. Eerder gebeurde dit al in de provincies Friesland en Drenthe.

