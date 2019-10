Ondernemers in Doetinchem balen van nieuw parkeerbeleid: 'Niet goed voor het imago'

Parkeren in het centrum van Doetinchem wordt duurder. Daarnaast voert de gemeente ook betaald parkeren in de avonduren in.

door Davie Klein Gunnewiek



Al jaren ziet Doetinchem de parkeerinkomsten in de stad teruglopen. Daardoor dreigt er een structureel parkeertekort te ontstaan van 250.000 tot 300.000 euro per jaar. Met de nieuwe maatregelen hoopt het college dit tekort terug te dringen.

'Wij zijn natuurlijk niet blij met de verhoging van het parkeertarief', zegt Gabi Hunter, voorzitter van de ondernemersvereniging in Doetinchem. 'Bij onze klanten is het betaald parkeren een hot item. Een verhoging is nooit goed, zeker niet voor het imago van Doetinchem.'

Alternatieve oplossingen

Ondernemers hebben verschillende alternatieven bedacht. 'De gemeente wil betaald parkeren invoeren van 09.00 tot 21.00 uur. Wij zouden graag zien dat het van 12.00 naar 21.00 uur gaat. Dan kunnen mensen die 's ochtends naar het gemeentehuis moeten gratis parkeren. Zo dragen zowel de horeca als de rest van de ondernemers de parkeerlast', vertelt Hunter.

Luister naar de radioreportage:

'Waarom zijn de kosten zo hoog?'

Een ander voorgesteld alternatief is een parkeervignet voor vergunninghouders. 'Nu mogen vergunninghouders alleen op bepaalde plekken staan. Die plekken zijn vaak de hele dag leeg, omdat mensen naar hun werk gaan. Als je die plekken overdag kan gebruiken voor centrumbezoekers, dan heb je volgens mij een dubbele opbrengst.'

Steven Kroon van de PvdA in Doetinchem vindt ook dat de gemeente eerst naar alternatieven moet kijken. 'Het parkeerbedrijf in Doetinchem draait al jaren verlies. In plaats van de rekening weer bij de automobilisten en de bezoekers van de binnenstad neer te leggen, denken wij dat het verstandiger is om eerst eens goed te kijken hoe het kan dat de kosten zo hoog zijn.'



Volgens Kroon had de wethouder deze maatregelen eerder moeten overleggen met de samenleving. 'Ik begrijp dat de ondernemers ook alternatieven hebben, maar ruimte voor een gesprek en dialoog is er blijkbaar niet. Ik denk dat wij als gemeenteraad dan maar met verstandige alternatieven moeten komen.'

De ondernemersvereniging maakt donderdagavond tijdens de beeldvormende raad over de begroting haar alternatieven voor het parkeerbeleid kenbaar. Begin november beslist de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling over de nieuwe parkeermaatregelen.

