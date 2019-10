Gereedschap gezocht na brand

Helaas is er een brand geweest bij de buurman van onze lieve vrienden. De brand is vervolgens overgeslagen naar de hal die onze vrienden gebruikte voor het klussen aan hun auto. Herinneringen, gereedschap, spullen waarvoor ze gewerkt en gespaard hebben allemaal weg. Maar het allerergst is natuurlijk die auto, waar ze bijna elk weekend, elk uurtje dat ze over hadden, mee aan het prutsen waren. In een paar uur tijd was alles weg.

Met onze vriendengroep proberen we ze enorm te steunen in deze moeilijke tijd. Zelf proberen we geld bij elkaar te sparen voor een nieuwe auto, maar aangezien er niks meer is kunnen mensen ons ook misschien helpen aan spullen.

Wie heeft er misschien nog gereedschap, denk aan; een compressor, doppen, sleutels, karren/koffers, tangen etc. zodat ze opnieuw kunnen beginnen? Je zou ze er zo ontzettend blij mee maken.

Heeft u nog gereedschap liggen en staat u dit graag af? Reageer dan hieronder.