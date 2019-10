Bekende koffiekan van Gubbels duikt op in Schatgraven, maar is hij wel echt?

Mevrouw Kooymans uit Rhenen kocht het over van iemand die geld nodig had. 'Ik vond het wel intrigerend, gezien de sporen die erop staan en dat het hout is. Het schijnt een hakblok of iets dergelijks zijn geweest.'

De tekst gaat verder onder de video.

Of het ook echt een Gubbels is, is niet met zekerheid te zeggen. 'Dat is het enige voorbehoud wat ik hier moet maken', zegt taxateur Marcel Brouwer. 'Ik kan niets anders zeggen dat dit op zichzelf een goed gemaakt stuk is.'

Aan de bovenkant van het kunstwerk staan de initialen van de Arnhemse kunstenaar en een jaartal, 2006. 'Het zijn allemaal aspecten waarvan ik denk: dat moet wel goed uitgezocht worden.'

Er is maar één iemand die kan zeggen of het een echte is. 'Als Gubbels zelf zegt dit heb ik niet gemaakt, is zijn woord het belangrijkst.' Als het een echte is zal het op een veilig tussen de 800 en 1200 euro opbrengen.

Bekijk hier de hele uitzending van Schatgraven.