Eén keer gevallen, en nu is dit vaasje honderden euro's minder waard

Hij bracht ze naar de taxatiedag van het programma Schatgraven. Hij erfde de twee vaasjes. 'Van mijn moeder geweest, waar ze altijd op de kast stonden te pronken', vertelt Maas. 'Ze passen eigenlijk niet bij ons interieur, maar het blijven hele mooie vaasjes.'

Speciale techniek

Volgens taxateur Fred Wiersema komen de vaasjes uit Japan. De opdruk is niet geverfd, maar er is een speciale techniek gebruikt. 'Het is een heel procedé. Het vaasje wordt gemodelleerd in koper. Daarop worden in de vorm van het decor wat ze erop willen hebben koperen draadjes gesoldeerd. De open plekjes worden ingevuld met emaille-pasta. Dat wordt gebakken en dan gepolijst.'

Dat proces is enorm veel werk. Dit proces werd ook in China gebruikt, maar Japan was de beste. 'Dit was echt voor de mooi. Het werd als kunstobject verkocht.'

Schade aan onderkant

Wat betreft de waarde is er wel een probleem. 'Dit moet puntgaaf zijn', zegt Wiersema. 'En één is puntgaaf en de ander heeft een beetje schade.' Er is aan de onderkant emaille afgeknapt. 'Dat kun je niet meer restaureren.'

De taxateur schat de waarde op 350 tot 400 euro. 'Als je deze los verkoopt krijg je er bijna niets voor omdat hij beschadigd is', zegt hij over het beschadigde vaasje. 'Was het helemaal gaaf geweest had ik het dubbele gezegd.'

