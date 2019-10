Je eigen boerderij beginnen, steeds meer gezinnen doen het

Althans, niet helemaal zelf, maar samen met andere gezinnen. De zogenoemde 'Herenboeren' is een initiatief wat op steeds meer plekken opduikt. Het begon in Boxtel en is er nu ook in Loenen en komt in Ede. In de documentaire Eten van eigen hof kom je alles te weten over de Herenboeren.

Meedenken en meebeslissen

'Herenboeren zijn mensen die heel graag willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Willen er heel graag nauw bij betrokken zijn, willen er graag in meedenken en mee in beslissen wat er op hun boerderij gebeurt', legt Monic Holman van de Herenboeren in Boxtel uit.

Al het werk op het land doen de deelnemers niet helemaal zelf. 'Samen heb je een boer in dienst, die keurig loon krijgt.' Als deelnemer leg je bij je inschrijving eenmalig 2.000 euro in en zit je er minstens twee jaar aan vast. Elke maand betaal je 'per mond' een vast bedrag, ongeacht wat er van het land afkomt.

De documentaire Eten van eigen hof is op dinsdag 15 oktober om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.