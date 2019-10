Invalide man geweerd uit Arnhems café: 'Mogen mensen zonder benen niet naar binnen?'

De invalide Marco Simon moest zaterdagavond uitgaanscafé Bloopers op de Arnhemse Korenmarkt verlaten vanwege zijn rolstoel. Dat laat Mathijs Jonkers, die met hem op stap was, via Twitter weten. 'Mogen mensen zonder benen niet naar binnen bij een horecagelegenheid?'

door Huibert Veth

Toen Simon met zijn vriendengroep het café binnenkwam moest hij van de uitsmijter 'maar in het hoekje gaan staan met zijn rolstoel', zegt Jonkers. 'Zelfs voor een kamerplant zou het treurig zijn om hem daar neer te zetten.'

Omdat Simon er volgens Jonkers erg van geniet om te dansen in zijn rolstoel, zijn ze toch bij de dj gaan staan. Vervolgens moesten zij de kroeg verlaten 'omdat het te druk was', of bij de deur gaan staan, vertelt Jonkers. 'Mogen mensen met een rolstoel niet dansen in een drukke club?'

Raadsleden verontwaardigd

Jonkers uitte zijn onvrede over dit beleid, waarop zij de kroeg werden uitgezet. 'Op basis van welke argumentatie mag een horecagelegenheid een invalide man eruit knikkeren? Mag dat in Arnhem?' vraagt Jonkers zich af.

Arnhemse raadsleden van GroenLinks, VVD en PvdA reageren verontwaardigd op het bericht. D66 adviseert om het incident aan te kaarten bij het Meldpunt discriminatie en pesten. Jonkers heeft maandagmiddag een telefonische afspraak met wethouder Martien Louwers.

Ook de Eindhovense fractievoorzitter Murat Memis (SP) was getuige van het incident. Reden voor de Arnhemse SP-leider Gerrie Elfrink om hier vragen over te stellen aan het college. Als het druk wordt, moet een café volgens hem 'simpelweg geen mensen meer binnenlaten, en geen mensen in een rolstoel naar buiten zetten'.

Elfrink wil dat het stadsbestuur gaat onderzoeken welke horecagelegenheden zich schuldig maken aan discriminatie. Bij een overtreding moeten deze volgens hem worden bestraft, en bij herhaling moet de gemeente de vergunning intrekken.

Cafébaas betreurt gang van zaken

Eigenaar van Café Bloopers Remco Ubeda laat vanaf zijn vakantieadres weten de situatie ontzettend te betreuren. Toch hebben zij het anders ervaren. De beslissing is volgens hem genomen uit veiligheidsoverwegingen.

'De doorgang naar toiletten en nooddeuren en dergelijke werd geblokkeerd. Daarom hebben wij ze gevraagd naar de zijkant te gaan', zegt Ubeda. Ook kan het volgens hem zijn dat iemand 'met een borreltje op' een rolstoeler niet goed ziet, en er daardoor bijvoorbeeld een glas op hem komt.

Dat viel volgens Ubeda niet in goede aarde. 'Maar iedereen is hier welkom. Wij zijn één van de weinige die ze überhaupt binnenlaten.' Zijn bedrijfsleider zal vandaag nog in gesprek gaan met de betrokkenen, vertelt Ubeda. En na zijn vakantie zal hij hetzelfde doen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier