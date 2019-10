'Je bent totaal in paniek': varkenshouder vertelt over dodelijke stalbrand

Het is 31 juli 2018 als er bij een stalbrand in Didam 2500 varkens om het leven komen. De varkenshouder was totaal in paniek. 'Je wil naar binnen, een buurman heeft mij tegen moeten houden.'

Hetty en Rudi vertellen meer dan een jaar later hun verhaal bij het tv-programma Onze Boederij. Als de brand uitbreekt is Rudi bij de buren. Hij ziet een medewerker van de buurman zwaaien en kijkt dan naar zijn eigen stal: rook.

'Nou is het fout', denkt hij. 'Direct 112 te bellen en rennen naar huis. Je bent in totaal paniek, dat is me echt bijgebleven. Die schrik was zo groot. Je denkt dat je nog wat kan redden, maar je kan niks redden.'

'Hartstikke stom'

Hij wilde naar binnen. 'Dat was heel stom, gelukkig was die buurman er.' Wat hem bij is gebleven is de totale stilte bij de stal. 'Die dieren die er binnen zitten, mijn alles. Er was geen geschreeuw, het was gewoon stil. Later begreep ik van de dierenarts dat de varkens bedwelmd raken na het binnenkrijgen van de rook. Ze raken bewusteloos. Dan is het nog heel erg, maar in die stal is geen paniek geweest. Die varkens lagen ook gewoon zoals ze altijd liggen.'

Na de brand kregen ze veel kaarten en brieven om het gezin te steunen. 'We hebben een bos bloemen gekregen van een varkenshouder die ook brand heeft gehad. Die weten precies wat je meemaakt', vertelt Hetty. 'Collega-boeren die weten gewoon dat je je hele ziel en zaligheid in het bedrijf legt.'

'Dat kwam wel een beetje aan ja'

Maar er waren ook andere reacties, zegt Rudi. 'Ik weet nog heel goed.. Dat Marith (zijn dochter) zegt.. papa, ik lees hier dat ze het jammer vinden dat jij niet in de stal was toen de brand uitbrak. Dat.. Die kwam wel een beetje aan ja', vertelt Rudi geëmotioneerd.

Mogelijk was - zo wordt gezegd in het programma - een haperende tl-verlichting de boosdoener.