Na de landstitel wacht nu de Champions League voor Giesbeek

Met de landstitel van vorige week werden de bijbehorende kampioensschaal en de kampioensvaan in de wacht gesleept. Zeiler Koen Sibbel is trots. 'We trainen twee keer in de week hiervoor, dus dan is het gaaf als het uiteindelijk ook lukt.' Belangrijke factor is het aantal trainingsuren van het team uit Giesbeek. 'We maken over het algemeen meer uren dan de tegenstanders', aldus Sibbel.

Stuwende kracht achter het succes is coach Peter Wanders; van origine Duitser, zelf ook zeer verdienstelijk zeiler geweest en de vader van een van de teamleden. Hij kocht een paar jaar gelden de boot waarmee het team nu zeilt.

Team Giesbeek traint samen met een Duits team uit Bocholt dat uitkomt in de Zweite Bundesliga. Daarmee kunnen wedstrijdsituaties worden nagebootst. Al dat samen trainen leidde naar de landstitel. Het was een droom die uitkwam voor het team bekent Joshua Amato, een van de andere teamleden. 'Het kampioenschap in de eredivisie leek onhaalbaar.'

Komend voorjaar vindt de voorronde van de Champions league plaats. Daarin hoopt Giesbeek ook stiekem hoge ogen te gooien.