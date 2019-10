Granaten duiken op in Doorwerth... 121 stuks maar liefst!

Bij een boogschietwedstrijd in Doorwerth was het flink raak zaterdag. Op zoek naar verdwaalde pijlen stuitten deelnemers bij kasteel Doorwerth namelijk op niet minder dan 121 granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaten meegenomen.

'We waren op zoek naar wat pijlen die over het doel heen gingen', zegt Harry Booltink van de Arnhemse Dutch Bowhunting Clan, die dit weekend wedstrijden organiseert bij kasteel Doorwerth. 'Toen zagen we eerst twee granaten liggen, en daarna nog twee. Toen hebben we de politie maar gebeld, en die lichtte de EOD in.'

Geallieerd wapentuig

Tot ieders verbazing bleef het niet bij vier granaten. Vlak onder de grond lagen nog eens tientallen anti-tank granaten. Het geallieerde wapentuig is in september 1944 vermoedelijk gedropt en achtergebleven.

De EOD heeft de granaten zaterdag meegenomen en brengt deze op een later moment tot ontploffing.

Zware gevechten

In het naastgelegen kasteel Doorwerth kijken ze niet op van de vondst, maar wel van de hoeveelheid. 'Er is hier zwaar gevochten in de omgeving, vooral net na de Slag om Arnhem', zegt kasteelmanager Carine van Ketwich Verschuur. Voor belangstellenden geeft het kasteel regelmatig rondleidingen. 'We hopen wel dat mensen hier nu niet in de grond gaan zoeken naar wapens. Dat lijkt ons namelijk niet verstandig.'