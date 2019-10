Een warme zondag! Temperatuur naar 23 graden

'Zondag is een dag met wat opklaringen met af en toe wat ruimte voor de zon. Met name in de Achterhoek en in het Rijk van Nijmegen. Verder is er ook bewolking en er trekken wat buien over de provincie, met name in de ochtend', zegt weerman Jordi Huirne. 'De temperaturen komen uit op 22 tot 23 graden.'

Na de warme zondag begint de nieuwe werkweek wisselvallig, met op maandag periode met regen en 18 graden. Later in de week komt de zon af en toe weer te voorschijn.

