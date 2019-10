'Mag een kinderbijbel dan nog wel?' Zandtovenaar reageert op kerstkritiek SGP

Gert van der Vijver - de Zandtovenaar - zegt de zorgen van de SGP rondom zijn kerstoptreden in Harderwijk te begrijpen, maar vraagt zich ook af wat er nog wel mag? 'Is de Kinderbijbel dan ook niet meer oké?'

De SGP wil liever niet dat de Zandtovenaar met Kerst in Harderwijk optreedt. De partij vindt dat een showopvoering afbreuk doet aan de eer van God. 'Bedenk toch, Harderwijk, wat je doet', zei SGP'er Jan van Panhuis in gesprek met Harderwijkse Zaken.

De Waarheid rondom Kerst verkondigen

De Zandtovenaar laat het kerstevangelie zien aan de hand van zand, elk jaar in een andere stad. In een schriftelijke reactie aan Omroep Gelderland laat Van der Vijver weten dat hij met zijn optreden juist het evangelie wil laten zien. 'Het doel is niet om een stad te promoten. Ik wil juist de Waarheid (met hoofdletter!) rondom Kerst verkondigen aan een groot publiek.'

Ook hoopt hij dat christenen en kerken voor het project bidden. Aan het eind van zijn reactie gaat hij nog in op de soberheid van het kerstverhaal, zoals de SGP dat wil. 'What about een legermacht van Engelen? What about de wijzen en hun kostbare geschenken? En wat betreft de afbeeldingen van Jezus, is een kinderbijbel met plaatjes dan ook niet meer oké?'

De SGP stelde deze weken vragen aan het college over het evenement en wil weten of 'de gemeente ook van mening is dat Harderwijk zulke evenementen niet zou moeten mee-organiseren.'

Zo zag het evenement er uit in Emmeloord: