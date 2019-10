Brandweer rukt uit voor ree in zwembad: 'We weten niet hoelang het dier erin heeft gelegen'

'Toen wij aankwamen, was het dier net op de kant. Ook de politie en de Dierenambulance waren opgeroepen om assistentie te verlenen', aldus Martijn van Leeuwen, brandweerman bij het korps. 'We hebben snel stoffen dekens en een reddingsdeken gepakt om het dier warm te krijgen. Daarna hebben we hem overgedragen aan de dierenambulance.'

Hoe de ree in het zwembad terecht is gekomen en hoe lang hij erin heeft gelegen is niet bekend. 'Toen de bewoners erachter kwamen dat er een ree in hun zwembad lag, hebben zij direct de hulpdiensten ingeschakeld. Maar of hij een paar minuten, een paar uur of een have dag erin heeft gelegen, weet niemand.'

Hoe het met de ree gaat is niet bekend.