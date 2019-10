Arnhemmer Robin Pröpper stabiele leider van Heracles: 'Terugkeer Vitesse? Wie weet ooit'

Robin Pröpper werd eredivisiespeler bij De Graafschap en is nu al een tijdje de aanvoerder van Heracles Almelo. Na een zware knieblessure is de Arnhemmer helemaal terug. 'Een buitenlands avontuur zou ik ook graag meemaken.'

De 26-jarige centrumverdediger straalt in alles uit dat hij de kapitein is van de al jaren stabiele eredivisieclub Heracles. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen in Twente. In een vooraf geheim gehouden oefenduel met zijn oude club De Graafschap speelde Pröpper een helft mee. Jordy Thomassen kreeg als spits van de tegenstander geen kans. Pröpper heerste in de defensie en is duidelijk de leider van het elftal.

Oude bekenden

'Coachen heeft er altijd al een beetje in gezeten hoor', lacht de in Arnhem geboren voetballer terwijl hij bij het begin van de tweede helft het bijna verlaten sportpark in Zelhem afstruint. Hij komt uiteraard veel oude bekenden tegen, zijn ouders zijn er en tijdens de tweede helft vergezelt de aanvoerder ploeggenoten in de dug-out. 'Bij deze club krijg ik ook de mogelijkheid dit te doen, spelers mee te slepen, ook na een resultaat. Dat ligt mij goed.'

Foutje

Tien maanden kon Pröpper geen officiële wedstrijden spelen vanwege een kruisbandblessure die hij begin vorig seizoen opliep. Nu is hij terug en wordt hij ook direct weer geaccepteerd als een cruciale speler van het team. 'Bij De Graafschap was ik misschien nog wat zoekende soms, hoewel ik ook daar veel gespeeld heb in de eredivisie. Toen maakte ik nog wel eens foutje, nu is dat niet meer het geval en dat is wat je moet hebben als verdediger.'

Nul houden en solide zijn

'Puur door ervaring en veel wedstrijden zie je vaak bij verdedigers dat ze beter worden', vervolgt de jongere broer van international Davy. 'Ik kom nu ook in mijn sterke jaren. Vroeger wilde ik misschien iets te graag voetballen en dat laten zien. Nu weet ik meer dat het gaat om de nul houden en solide zijn. Als je niks hoort over een verdediger, heb je het goed gedaan. Ik weet nu nog beter wat er gevraagd wordt.'

Duitse voorbereiding

Bij Heracles heeft Pröpper het goed. Zijn contract loopt echter ook af. 'Ik wil dit seizoen vooral veel spelen en fit blijven. Ja, door zo'n lange blessure ga je zeker meer genieten. Je koestert de mooie momenten en dat moet je ook doen. Als spelers hier zeiken dat ze teveel moeten trainen, geef ik ze dat ook mee. Hoewel wij natuurlijk met deze Duitse trainer best veel trainen en ook tijdens interlands veel wedstrijden spelen', lacht Pröpper. 'Bij De Graafschap speelden we vijf duels in de voorbereiding, bij Heracles waren dat er dertien.'

Weggestuurd bij Vitesse

Maar als topsporter wil je altijd grenzen verleggen en onderzoeken waar die precies liggen. Vitesse is de club waar hij als jeugdspeler begon. Pröpper kijkt ver terug: 'Ik ben daar weggestuurd in de B1. Dat heeft wel altijd in mijn gedachten gezeten. Maar ik heb het nu op een andere manier laten zien dat ik het niveau van eredivisie aankan. Daar ben ik blij om. Ik heb dat voor mezelf ook afgesloten. Een terugkeer? Misschien ooit. Wie weet.'

Premier League

Ook het buitenland heeft zijn interesse. Geïnspireerd door zijn broer in de machtige Premier League die uitkomt voor Brighton and Hove Albion. 'Of ik dat niveau haal, weet ik niet, maar het zou raar zijn als ik dat niet zou willen. Ik hou ook wel van avontuur en voetballen in Engeland is prachtig en zou ik graag meemaken.'