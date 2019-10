Afsluiting A2: een uur wachten voor de pont bij Brakel

'Ik kwam vanmorgen hier aan om 06.30 uur en er stond al een hele rij. En die rij staat er nog steeds', vertelt Kees den Uijl. Hij verkoopt kaartjes op de pont. Den Uijl heeft geen boze gezichten gezien: 'De mensen zijn blij dat ze aan de overkant kunnen komen.'

Minder klustijd

'We nemen het maar zoals het moet', zeggen een man en een vrouw die na een uur wachten de pont op rijden. 'Onze zoon en schoondochter wonen in Herwijnen, dus dat is flink wat keren met de pont heen en weer.' Een andere automobilist is minder laconiek. 'Vervelend', mompelt hij. 'We kunnen minder doen met klussen vandaag.'

Drukte op de pont van Brakel naar Herwijnen (de tekst gaat verder onder de foto)



Het is passen en meten op de veerpont. Foto: Meesters Multi Media

De A2 tussen Empel en Deil is de komende drie weekenden afgesloten vanwege groot onderhoud. Er wordt onder meer asfalt vervangen. Autoverkeer in de richting Utrecht kan daardoor onder meer niet over de Martinus Nijhoffbrug over de Waal bij Zaltbommel rijden.

Alternatieven

Een van de alternatieven is dus de veerpont Brakel-Herwijnen, die extra vaart in opdracht van Rijkswaterstaat. Automobilisten die de pont wilden nemen, komen echter in de file terecht. Het duurde zaterdagochtend 45 tot 60 minuten voor ze het veer op konden rijden.

'Het is gruwelijk druk,' laat een medewerker van garagebedrijf De Vries weten. De garage zit midden in het dorp. 'Bij ons voor de deur staat het niet vast, maar vanaf de pont tot de kruising met de dijk zeker wel.' En dat is goed nieuws voor het tankstation, legt hij lachend uit. Hij merkt dat daar zaterdag veel meer mensen tanken dan in een gemiddeld weekend.

Ook andere drukke plekken

Ook andere omleidingsroutes hebben te maken met flink wat oponthoud. Op de N267 is het druk met een file van Drunen naar Wijk en Aalburg. Op de A59 tussen Dussen en Hooipolder staat het vast en vervolgens ook weer tussen Hooipolder en Gorinchem op de A27.