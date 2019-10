Protesterende boeren maandag naar provinciehuis in Arnhem

Land- en tuinbouworganisatie LTO roept haar leden op om aanstaande maandag om 12.00 uur naar het provinciehuis in Arnhem te komen. De provinciale beleidsregels over stikstof moeten volgens de belangenbehartiger van tafel of minimaal worden opgeschort.

Het is voor het eerst dat LTO oproept tot actie. Volgens de organisatie lopen de provinciale regels op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid. Ook hebben de regels een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen. De ondernemers- en werkgeversorganisatie stuurde hierover vrijdag naar meerdere provincies

'Het is nu zo dat de provincie het beleid heeft vastgesteld zonder overleg met de statenleden', legt Trienke Elshof uit namens LTO. 'Het ministerie is nog steeds bezig om dingen in vorm te gieten.'

Vrijdag lieten boeren in Friesland en Brabant al uitgebreid van zich horen. 'Dit zou een wake-up call moeten zijn voor alle provincies', laat LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins weten. 'Al jaren werken onze boeren en boerinnen mee in talloze projecten en passen zich aan om te komen tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in een prachtig groen Nederlands landschap. Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland.'

Ritje besparen

De actie is bedoeld voor de 14.000 aangesloten leden van LTO Noord, maar hoeveel boeren er maandag daadwerkelijke naar het Arnhemse provinciehuis komen kan LTO niet inschatten.

In Friesland had het protest bij het provinciehuis positief resultaat voor de boeren. 'De provincie Friesland heeft de beleidsregels al terug genomen tot er meer duidelijkheid is over het landelijk beleid, vertelt Elshof. 'Het zou best kunnen dat andere provincies dat ook doen. Dan kunnen ze ons ritjes besparen.'

Druk met protesteren

Het is zo dat boeren ook niet zomaar hun erf verlaten, legt Elshof uit als ze gevraagd wordt of de boeren nog wel tijd hebben voor hun bedrijf tussen alle protesten door. 'Dertig jaar is er nooit gedemonstreerd. Dat dat nu wel gebeurt zegt wel iets.'