Brand verwoest groot deel winkelhart Brummen

Bij de brand vielen geen gewonden. De 9 bewoners van de brandende woningen boven de winkels wisten zich allemaal in veiligheid te brengen. Zij zijn door de gemeente opgevangen. 'Voor zover ze zelf geen onderdak kunnen regelen, worden zij daarbij geholpen door de gemeente,' aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Bewoners complex aangeslagen

De bewoners zijn duidelijk aangeslagen door de brand. Velen zijn alles kwijt. Ze staan een eindje van de brand bij elkaar na te praten. Er zijn tranen en troostend slaan ze een arm om elkaar heen.

Kijk hier naar beelden van de brand

Buurtbewoners hebben meegeholpen de inventaris van de bakkerij in het afgebrande complex te redden. 'Met zestig man waren we aan het slepen,' zegt een buurtbewoner. De broodmachines en andere inventaris van de bakkerij zijn zolang opgeslagen bij de groenteboer, een eindje verderop in de straat. 'Je helpt elkaar in zo'n situatie hè,' zegt de groenteboer.

Slag voor Brummen

Er staan honderden mensen buiten naar de brand te kijken. Pal voor het complex was in een grote tent een feest aan de gang. 'Ik hoorde plots de sirenes, wat een geluid,' zegt een toeschouwster. 'Ik ben naar buiten gerend en zag allemaal rook en vlammen. Dit is een grote slag voor Brummen, verschrikkelijk.'

De rook die vrij komt trekt weg over het dorp en was in een groot deel van Brummen te ruiken. De veiligheidsregio waarschuwt via een NL-Alert ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten, als mensen last hebben van de rook. Er worden metingen verricht of de rook schadelijk is.

Rond half vijf had de brandweer de brand onder controle. Maar voor het nablussen zijn zeker nog enkele uren nodig, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.