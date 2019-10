SGP verzet zich tegen komst Zandtovenaar naar Harderwijk tijdens Kerst

Gert van der Vijver, zoals de zandkunstenaar in werkelijkheid heet, doet al sinds 2012 ieder jaar een andere stad aan gedurende de kerstdagen. Aan de hand van zandschilderijen verbeeldt hij dan het kerstverhaal. Voor dit jaar staat het evenement gepland op de Vischmarkt in Harderwijk. Zo was Apeldoorn in 2015 nog gaststad. De SGP vindt dat een showopvoering tijdens kerst afbreuk doet aan de eer van God.

Beeld van 'Kerst met de Zandtovenaar' in Gouda, in 2012. Foto: ANP

De SGP zegt Kerst als een teer heilsfeit te zien, waarbij soberheid en bezinning past. Een showopvoering waarin zandafbeeldingen voorkomen 'die de toets van Gods woord en geboden, naar onze overtuiging, niet kan doorstaan' past er in de ogen van de partij niet bij.

Gods eer in het geding

Namens de SGP heeft Jan van Panhuis vragen voorgelegd aan het Harderwijkse college van burgemeester en wethouders. Hij vraagt het college of zij begrijpen dat de SGP de keuze voor de Zandtovenaar betreurt en of de gemeente (ook) van mening is dat Harderwijk dergelijke evenementen niet mee zou moeten organiseren, omdat Gods eer in het geding is.

'Vanuit onze principiële achtergrond zeggen wij: bedenk toch, Harderwijk, wat je doet. We zullen de gang van zaken zeker volgen', zei Van Panhuis in gesprek met Harderwijkse Zaken.