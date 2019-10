Hoera, het is weer weekend! En dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want we hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Bokbier in Zutphen

Het is zondag de Nationale Bokbierdag en ook in Zutphen staat deze hele dag in het teken van bokbier. Er is een grote bokbiermarkt met tientallen verschillende bokbieren in het hart van de stad. Er zijn optredens van bands en dj's en er is een optocht met paarden, historische voertuigen en koetsen. Het is de 23e editie van de bokbierdag. De officiële opening is zondag om 13.00 uur.

Naar de gevangenis in Doetinchem

Altijd al eens binnen willen kijken in een gevangenis? Zondag is het Open Dag in de Doetinchemse Kruisberg Gevangenis. Ruim een jaar geleden opende de hernieuwde Kruisberg Gevangenis haar deuren voor het grote publiek. De afgelopen maanden zijn er verschillende ondernemers en initiatieven bijgekomen en omdat ze de Open Dag graag herhalen met een zonnetje erbij, organiseren ze een tweede editie. Vanaf 12.00 uur kun je er terecht.

Snuffelen op Wijchense markt

Op koopjesjacht? Twee hallen van het Olympic Evenementen-centrum staan zondag weer bol van de tweedehands goederen en allerlei hebbedingetjes tijdens een gigantische vlooienmarkt in Wijchen. Als je alle kramen af wilt lopen, kom je in ieder geval aan je lichaamsbeweging. Het zijn er namelijk zo'n tweehonderd. De markt is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Archeologiedagen in Tiel

Zondag is er tijdens de Nationale Archeologiedagen van alles te doen in het Flipje & Streekmuseum Tiel. Voor de kinderen is er een detectorbaan waar ze met een metaaldetector kunnen zoeken naar verborgen schatten. Aan het eind van de middag gaan de kinderen met een detectordiploma naar huis. Ook is er een echte Romeinse bruiloft te zien in de tuin van het museum met Romeinse priesters, rituelen en vuur. Het museum is geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

Bijzondere treintocht in Ruurlo

Treinliefhebbers kunnen zondagmiddag vanaf 13.00 uur hun hart ophalen. Die dag staat in het teken van het 25-jarig jubileum van de landelijke vereniging Groot Spoor Groep Nederland. De leden laten hun LGB-treinen een lange tocht maken door het belevingspark CactusOase in Ruurlo. De middag wordt mede georganiseerd door de spoorwegmodelbouwvereniging De Seinpaal.

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten via uit@gld.nl