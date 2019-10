Buurtpreventie in opmars, vooral in onze provincie

Het aantal teams en apps voor buurtpreventie is de afgelopen jaren fors gegroeid. De sterke groei in Gelderland is daarbij opvallend, aldus een rapport van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Vorig jaar waren er buurtpreventieprojecten in 29 Gelderse gemeenten, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Inmiddels telt Nederland ruim 650 buurtteams en bijna 3000 buurtappgroepen. De opmars van burgerinzet in veiligheid zet zich voort, vooral door het toegenomen aantal app-groepen. Zaterdag komen Whatsapp-groepen en buurtwachten uit het hele land naar Barneveld voor een congres over de toekomst van buurtpreventie.

'Goed om zichtbaar te zijn in de wijk'

Een van de groepen die deelnemen aan het congres is Buurtpreventie Veller uit Barneveld, dat bestaat uit zes Whatsapp-groepen en vijftien burgerwachten. De burgerwacht komt in actie als via de Whatsapp-groep melding wordt gemaakt van verdachte situaties.

Ook surveilleren ze 's nachts in de wijk. 'In 99 van de 100 gevallen gebeurt er niets, maar we hebben wel het idee dat het helpt als je zichtbaar bent in de wijk', zegt René Oosterom, coördinator Buurtpreventie Veilig Veller en mede-organisator van het landelijk congres.

'We zijn in 2016 begonnen, omdat er toen in een jaar tijd zeker zestien inbraken in auto's waren. De laatste drie jaar hebben we misschien twee of drie autokraken gehad. Dat is niet alleen aan ons als burgerwacht toe te schrijven, maar het lijkt erop dat we wel een bijdrage hebben geleverd aan het lagere aantal inbraken.'

Gewelddadige burgerarrestaties en voor eigen rechter spelen

Volgens onderzoek van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) waarderen politie en gemeenten het wanneer bewoners zich als extra ogen en oren inzetten voor hun leefomgeving. Toch kleven er ook risico’s en negatieve effecten aan.

'De afgelopen jaren zijn er signalen over racistische app-groepen, vrijwilligers die geweld gebruiken of voor eigen rechter spelen en botsingen tussen patrouillerende vrijwilligers en jeugdgroepen', staat in het rapport.

De Whatsapp-groep Kootwijkerbroek kwam in het nieuws omdat ze volgens de rechter te veel geweld gebruikten bij de burgerarrestatie van twee mannen op 5 augustus 2015. De groep zou volgens de rechter niet hebben gezegd dat ze van een burgerwacht waren en benaderde de mannen agressief.

Zowel de positieve als negatieve kanten van buurtpreventie komen zaterdag aan bod op het landelijk congres.