Politie en douane houden grootscheepse controle in Arnhem

Bestuurders wiens kentekenen geregistreerd staat, worden met motoren van de weg geleid. Hun auto's worden gecontroleerd op gebreken en daarnaast wordt gekeken of mensen drugs of alcohol bij zich hebben, nog een belastingschuld of boetes hebben uitstaan of nog een celstraf moeten uitzitten.

'Ieder jaar een behoorlijke vangst'

'Dit is de grootste controle-actie in Oost-Nederland, die we ieder jaar houden. Deze controles leveren steeds weer een behoorlijke vangst op', zegt agent René van Gulik. 'Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een wapen aangetroffen, mensen met openstaande celstraffen, flinke schulden en personen die drugs op zak hadden.'

'Mensen die een openstaande celstraf hebben kunnen meteen mee naar het bureau en mensen die nog openstaande boetes hebben of belastingschulden kunnen direct afrekenen', zegt Van Gulik.

De actie rond Arnhem duurt tot ongeveer 23.00 uur.