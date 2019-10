Noodkreet om nier: Stanley wil door voor zijn kinderen

'Ik zou heel gelukkig worden als iemand een nier kan geven aan mijn vader', zegt Stanleys jongste dochter Norah. 'Het zou goed zijn voor mijn zussen, mijn broer en ik. Je geeft een soort tweede leven aan mijn vader en ook aan ons.'

Stanleys jongste twee kinderen (13 en 15 jaar) wonen bij hem. Hij zorgt voor ze en zij zorgen voor hem. Zijn dochter bood hem zelfs een nier aan, maar om een nier te kunnen doneren moet je minstens 18 jaar zijn.

Stanley heeft al het hart van een 22-jarige jongen die verongelukte en een jaar geleden ontving hij een nier van een onbekende overleden donor. Met de transplantatie in zicht mocht hij tijdens de verbouwing van de dialyseafdeling van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem op de muren schrijven. Dus schreef hij: Ik kom hier nooit meer terug, nooit!

Maar toen afgelopen september de dialyseafdeling geopend werd, lag Stanley in het ziekenhuis en moest hij weer aan de dialyse. Zijn lichaam stootte de nieuwe nier al na een maand af en dus is hij nu, een jaar na zijn transplantatie, weer terug bij af.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat door onder de video):

Dialyseren is een hel

Stanley ligt weer drie keer per week, vier uur lang aan het dialyseapparaat. Een hel. De pijn van het aanprikken, de tijd die hij niet bij zijn kinderen kan zijn, de energie die het vreet. Hij moet dialyseren om in leven te blijven. Doet hij dat niet, dan raakt zijn lichaam vergiftigd. 'Het is kiezen tussen twee kwaden.'

Het ziekenhuis is zijn tweede thuis geworden. Naast de vele uren op de dialyseafdeling wordt hij ook regelmatig opgenomen in het ziekenhuis door allerlei complicaties door zijn nierfalen. Ook op de momenten dat hij thuis is, staat zijn leven in het teken van zijn gezondheid. Zuinig omgaan met zijn energie, een handvol medicijnen bij het eten, een zoutloos dieet en maximaal 1 liter drinken (vocht) per dag.

Zonder zijn kinderen had hij het bijltje erbij neergegooid

Stanley staat weer op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Maar of hij het zo lang volhoudt, is de vraag. Stanley heeft een moeilijk te matchen bloedgroep. Voor hem zal de wachttijd dan ook jaren langer zijn dan gemiddeld. Als hij een levende donor vindt, kan hij op korte termijn getransplanteerd worden.

Mocht de donor niet matchen, dan kan hij alsnog een cross-over project in, waarbij je met je donor een nier 'ruilt' met een andere nierpatiënt en donor. Ieder vrijwilliger die zich meldt als donor en gezond genoeg wordt bevonden kan Stanley dus helpen.

'Ik weet niet of ik het lang trek, dialyseren. Daarom zoek ik een nier, een donornier van een levend persoon. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderen, dus ik moet doorgaan, voor hen. Dat is het enige dat me nog op de been houdt. En het vooruitzicht dat ik nog een nieuwe nier krijg. Maar anders had ik het bijltje er al lang bij neergegooid.' Hij heeft al zijn hoop gevestigd op een oproep bij Gelderland helpt.

