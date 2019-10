Zwijnen veroorzaken overlast: 'Je ziet ze nu zelfs overdag'

Bewoners in de buurt van de Kamperweg in Heerde zagen ze al wel in de schemering, maar nu zien ze ook overdag steeds meer wilde zwijnen lopen. De dieren rennen langs wegen, steken niet zelden zomaar de straat over en spitten hele grasvelden om.

'Een kennis van mij heeft er vorige week eentje tegen de bumper gehad', zegt Lambert Veerman. Hij kwam ze zelf later ook tegen en maakte een filmpje dat een familielid vervolgens op Twitter plaatste.

'Je ziet ze nu zelfs overdag, normaal zagen we ze alleen in de schemering', voegt hij toe. Een van die momenten legde hij vast met zijn telefoon. Daarop is te zien hoe één wild zwijn nog net voor een auto langs schiet. 'En die ander zie je eerst een beetje gek doen in een weiland en dan rent die zo naar de overkant een oprit op.'

Looizuur in eikels

Volgens boswachter Ger Verwoerd is het bezoek van de zwijnen aan bewoond gebied wel te verklaren. 'Eigenlijk zie je het wel vaker. Zeker in dit gebied zijn net de maisvelden gerooid. Daar zaten ze veilig en vervolgens trekken ze daar weg.'

Toch is dat volgens de boswachter niet de enige verklaring. 'Wat je ziet is dat er dit jaar, net als vorig jaar, heel veel eikels en beukennootjes voor ze te vinden zijn. Dat is allemaal overvloed aanwezig op de plekken waar ze leven. Maar het probleem is dat er erg veel looizuur in al die eikels zit. En dat moeten ze compenseren.'

Zwijnen doen dat door het eten van dierlijke eiwitten, zoals die in kevers en wormen zitten. 'Dan gaan ze dus op zoek naar die beestjes, die veel onder het gras zitten.'

Je zou zeggen dat er genoeg gras te vinden moet zijn buiten de bebouwde kom, maar dat valt tegen. 'De grond in hun leefgebied is een stuk minder voedzaam, dus ze trekken naar de grasvelden en tuintjes die net lekker bemest zijn, waar wormen en kevers in overvloed aanwezig zijn. Dan zie je ook vaak dat ze het helemaal omgespit hebben'.

Gedesoriënteerd

Automobilisten die rijden in de buurt van de Noordoost Veluwe doen er volgens Verwoerd verstandig aan de komende tijd wat beter op te letten.

'Je ziet dat ze de bewoonde wereld in dit gebied veel makkelijker bereiken dan op andere plekken. En dan lopen ze best wel een beetje gedesoriënteerd rond', aldus de boswachter.