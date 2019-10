De Graafschap verliest 'geheim' oefenduel van Heracles Almelo (3-4)

Heracles controleerde het vooraf geheim gehouden duel in Zelhem, hoewel De Graafschap zich zeker roerde en allesbehalve overlopen werd. Trainer Snoei had een aantal basisspelers, zoals Jurjus, Tutuarima, Van Huizen (lichte enkelblessure) en Vet, rust gegeven. In de tweede helft maakte Van Mieghem zijn rentree na een kuitblessure van acht weken. Keeper Van den Dam en veldspelers als Schuurman, Van Heertum en Baas verschenen vanaf de aftrap binnen de lijnen.

Standaardsituaties

De Graafschap zag er op het complex van v.v. Zelhem achterin een aantal keren niet goed uit. 'Maar het zou scorebordjournalistiek zijn om te zeggen dat die 4-1 terecht was bij rust en wij dus helemaal niet meededen, want zo was het niet', constateerde Snoei. Een verklaring had de coach ook. 'Van Huizen organiseert bij ons de standaardsituaties, die mis je dan wel. En het is ook een verschil of je een jonge talentvolle keeper in je doel hebt staan of gewoon Hidde Jurjus.'

Heracles viert een doelpunt (foto De Graafschap)

Heracles sterker

Konings kopte, vrijstaand, na ruim een kwartier een bal binnen uit een corner. Van de Water kon even later vrij simpel de 2-0 maken voor Heracles na geklungel van Baas. De nummer zeven van de eredivisie zakte daarna iets in, maar bleef gevaarlijk. Dessers, in de winterstop van dit jaar nog begeerd door De Graafschap verdubbelde de score voor Heracles nog voor rust door ook twee maal het net te vinden.

Tussendoor zorgde Van den Boomen voor een doelpunt van De Graafschap door een afvallende bal in de zestien raak te schieten. 'Ik denk zeker dat dit het verschil is tussen eerste en eredivisie', stelde aanvoerder Van de Pavert na afloop vast. 'Fouten worden dan gewoon afgestraft.'

Twee goals De Graafschap

In de tweede helft gebeurde er minder voor beide doelen. De Graafschap liet zich wat meer zien, kreeg ook wel kansen en scoorde zelfs nog twee maal tegen de al jaren stabiele eredivisieclub uit Almelo. Na een aanval over meerdere schijven tikte Hamdaoui de 4-3 tegen de touwen. Invaller Vet maakte in de slotfase ook nog de 4-3. Heracles bleef het duel grotendeels controleren, maar veel gevaar stichtte de ploeg van trainer Wormuth niet meer op het sportpark in Zelhem.