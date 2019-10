'Berg en Dal heeft dringend nieuwe woningen nodig'

Drie jaar geleden dacht Berg en Dal voor de komende tien jaar nog toe te kunnen met 700 woningen, maar de behoefte is dus flink gestegen.

Woningtekort regio Nijmegen

Voor een deel komt die stijging door het grote woningtekort in de regio Nijmegen, waar Berg en Dal onderdeel van is. Er is een grote behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen en appartementen. Dit komt onder andere door de vergrijzing en doordat er ook meer kleine huishoudens zijn. Daarnaast is er behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en mensen met lage en middeninkomens. Tot slot is er vraag naar vrijstaande koopwoningen.

Woningbouwplannen versnellen

Berg en Dal gaat op zoek naar nieuw bouwlocaties in de kernen en gaat overleggen met marktpartijen en woningcorporaties hoe bestaande woningbouwplannen versneld kunnen worden aangepakt.

Volgens wethouder Verheul komen 'alle vraagstukken bij elkaar' met deze behoefte aan extra woningen. 'Duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbare woningen voor al onze inwoners. Onze gemeente is een mooie gemeente om in te wonen. Dat willen we voor iedere inwoner mogelijk maken.'