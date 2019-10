Verontwaardiging over gestolen accu's uit scootmobiel: 'De dieven moeten zich schamen'

Het bericht over de gestolen accu's uit de scootmobiel van Bob Wonnink uit Arnhem maakt de tongen los. Op de Facebook- en Instagram-pagina van Omroep Gelderland reageren mensen verontwaardigd over de diefstal uit de parkeergarage van een appartementencomplex in Presikhaaf.

Wonnink is door een ernstige vorm van suikerziekte afhankelijk van zijn scootmobiel. Hij kwam er woensdagochtend achter dat de accu's waren gestolen en was daardoor aan huis gekluisterd. 'Een ramp. Het is echt een ramp', gaf hij aan.

Veel mensen leven mee met Wonnink. 'Droevig', 'schandalig' en 'hartverscheurend', klinkt het op social media. 'Diep, maar dan ook diep triest, de dieven moeten zich schamen', zegt een ander.

En Wonnink blijkt niet het enige slachtoffer van diefstal van accu's uit scootmobiels. 'Ook bij de scootmobiel van mijn moeder van dinsdag op woensdag. Schandalig toch?', schrijft Iris Retze Faber Zweers.

'Niet eerder over gehoord'

Dat accu's gewild zijn onder dieven - ze leveren al gauw een paar honderd euro op - is al langer bekend. Daarbij gaat het vooral om die van elektrische fietsen. De politie zegt de geluiden over de diefstal van accu's uit scootmobiels te herkennen, maar kan nog niet zeggen hoe vaak er de laatste tijd aangifte is gedaan.

Voor directeur Marieke Bendeler van branchevereniging Firevaned komt de diefstal van accu's uit scootmobiels als een verrassing. 'Ik heb er niet eerder over gehoord. En ik ben redelijk goed op de hoogte van wat er speelt in de markt', zegt zij.

Wonnink wijst erop dat mensen na een gestolen accu uit een fiets nog kunnen lopen. 'Maar ik helaas maar een heel klein stukje.'

Nieuwe accu's

Op social media opperden meerdere mensen om een crowdfundingactie op te zetten voor het slachtoffer. Al snapt niet iedereen de ophef. 'Dan koop je toch een accu van je spaargeld', reageert iemand.

Via de verzekering heeft Wonnink al nieuwe accu's gekregen. Zijn vrouw José is geroerd door de reacties. 'Ze zijn allemaal zo lief. Een buurmeisje zei ook al dat ze een scootmobiel hebben die niet veel wordt gebruikt en die we wel mochten lenen.'

