'Cultuur altijd de dupe': bezuinigingen treffen volksuniversiteit Zevenaar

Cursisten en medewerkers van de Volksuniversiteit in Zevenaar maken zich zorgen over hun toekomst. De gemeente Zevenaar is van plan minder subsidie te geven aan de organisatie en dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en de kosten van de cursussen, denken ze. Zevenaar moet de komende jaren in totaal 7,7 miljoen euro bezuinigen en dat zal iedereen in de gemeente merken.

door Lonneke Gerritsen

Zo zal de onroerendezaakbelasting (ozb) voor inwoners drie jaar lang stijgen met 5 procent per jaar, maar ook worden verschillende organisaties - zoals de volksuniversiteit - geconfronteerd met subsidieverlaging.

Duurdere cursussen en grotere groepen

Bij de cursus aquarelleren van de volksuniversiteit is de geplande bezuiniging het gesprek van de dag. Het zijn overwegend 50-plussers die aan de cursus meedoen. Tijdens het schilderen willen ze bijna allemaal wel even hun verhaal kwijt. Ze zijn bang voor duurdere cursussen, voor grotere groepen, maar ook dat de docent - waar zo blij mee zijn - weg gaat.

'Ik volg deze lessen al tien jaar en ik ben wel bang dat dit over een paar jaar misschien niet meer kan op deze manier', zegt één van de deelnemers. Haar buurvrouw vult aan: 'Ik vind ook niet dat je kunst altijd als eerste moet pakken om op te bezuinigen. Zeker als het mensen zoveel plezier brengt.'

Bovendien is volgens directeur Bert Frölich de afgelopen jaren al flink bezuinigd en wordt het heel lastig als dit nog een keer moet gebeuren. 'We hebben nog steeds een mooi cursusaanbod, maar dat willen we ook graag zo houden.' Hij ziet de volksuniversiteit als een laagdrempelige organisatie waar iedereen - jong, maar vooral ook oud - terechtkan voor vrijetijdsbesteding.

'Hopelijk niet nodig'

Wethouder Van Dellen ziet geen andere mogelijkheid dan ook bij dit soort organisaties de subsidie te verlagen om de begroting sluitend te krijgen. 'Maar we hebben het wel zo laat mogelijk gepland, simpelweg omdat we hopen dat er eerder geld komt van het rijk zodat heel veel bezuinigingen uiteindelijk niet nodig zijn.' Volgens de wethouder is het doel geweest om geen onomkeerbare bezuinigingen te doen. 'Er hoeft niks dicht.'

Eind oktober mogen inwoners en organisaties nog hun zegje doen voor de gemeenteraad. 'Dat gaan wij zeker doen, want het is nu nog een voorstel', aldus Frölich. 'Daarnaast zijn we al aan het lobbyen bij raadsleden.'

De gemeenteraad neemt begin november een besluit over alle bezuinigingsvoorstellen.