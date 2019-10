Oud-directeur Pompekliniek: 'Onervaren tbs-personeel vangt signalen niet altijd op'

Drie ontsnappingen in korte tijd en een zelfmoord tijdens verlof. Hoe kan het zo fout gaan bij de Nijmeegse Pompekliniek? Volgens oud-directeur Jos Poelman spelen personeelstekort en onervarenheid een rol. 'Een meisje van 24 jaar, dat tegen een man van 60 jaar zegt dat hij zijn kamer moet opruimen of beslist of hij wel of geen relatie mag: dat lijkt mij ook vervelend.'

door Jenda Terpstra

Een depressieve cliënt die zelfmoord pleegt en drie ontsnappingen in een periode van enkele weken. Stuk voor stuk betrof het cliënten van de Pompekliniek.

Een incident kan pech zijn. Maar vier keer achter elkaar, dat is volgens Jos Poelman moeilijk vol te houden. Poelman was jarenland directeur van de Pompestichting, de TBS-kliniek in Nijmegen die zoveel in het nieuws was afgelopen week.

Onervaren begeleiders

Onderzoek moet uitwijzen wat er bij alle gevallen is misgegaan. Maar Poelman hoort uit het veld dat een tekort aan personeel en vooral een gebrek aan ervaring een rol speelt. Tbs-klinieken zitten vol met mannen. Maar wat nu gebeurt, is dat vooral vrouwen van rond de 20 jaar begeleider worden. Die hebben weinig ervaring.

Het is één van de voornaamste klachten die ook tbs-cliënten neerleggen bij Omroep Gelderland. Oud-directeur Poelman begrijpt dat wel. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Een jonge begeleider kan soms de signalen of belangrijke details missen die een ervaren kracht wel zou zien, zegt hij.

'Slaat iemand zijn ontbijt over?'

‘Die scherpte, daar voorkom je incidenten mee. Heeft iemand best een zwaar tasje mee terwijl je samen pannenkoeken gaat eten? Dan kan het zijn dat hij van plan is te vertrekken. Is hij nerveus? Slaat hij het ontbijt over? Schrijft hij briefjes aan anderen?'

Dat zijn kleine signalen waardoor een ervaren begeleider zal zeggen: vandaag slaan we het naar buiten gaan even over, zegt Poelman. Jonge krachten kunnen hier niets aan doen, zij hebben die ervaring nog niet. Maar als de balans tussen oude en nieuwe medewerkers zoek is, is die scherpte er niet. 'En dan kan het fout gaan', zegt Poelman.

Afgelopen week was Nederland in de ban van de onttrekking van Ronald van Z., die op de fiets ontsnapte en vijf dagen later werd opgepakt in Parijs.

Tbs-verlof, hoe werkt dat?

Tbs kan worden opgelegd bij een ernstig delict, zoals moord, doodslag, gewelddadige overvallen of ernstige zedenmisdrijven. Je kunt ook tbs krijgen als je lijdt aan een geestelijke stoornis of bij een risico op herhaling. Tbs is geen straf, maar een maatregel die de maatschappij moet beschermen.

Het eerste jaar zit een tbs'er meestal binnen, zegt Poelman. Als het goed gaat, krijgt hij in kleine stapjes steeds meer vrijheid. Dat begint met een wandeling binnen de hekken, vaak met twee begeleiders. Daarna gaat de tbs'er met begeleid verlof.

Als begeleid verlof goed gaat, mag een tbs'er op onbegeleid verlof. Daarna volgt het meerdaags onbegeleid verlof. Vervolgens gaat de tbs'er buiten de kliniek wonen. Tenslotte volgt het proefverlof. Dit kan uiteindelijk leiden tot beëindiging van de tbs-maatregel.

Landelijk adviescollege

De beslissing wie op welk verlof mag, gaat niet over één nacht ijs, zegt Poelman. Die wordt gemaakt door het landelijke Adviescollege

Verloftoetsing TBS. Het bestaat uit rechters, deskundigen, psychologen en ervaren medewerkers. Die krijgen per fase een boekwerk aan informatie over een cliënt. Op basis daarvan wordt bepaald of de volgende stap kan worden gezet.

Maar een kliniek moet uiteindelijk per dag bepalen of het verstandig is om op verlof te gaan, zegt Poelman. En dat lijkt de afgelopen weken niet goed te gaan. Vorige week fietste Ronald van Z. weg tijdens een begeleid verlof. Gisteren pleegde een patiënt zelfmoord tijdens onbegeleid verlof.

Poelman: 'Als iemand zwaar depressief is, kan je besluiten om juist even geen verlof te doen. Om dat risico te bepalen heb je vaak toch echt ervaren personeel nodig.'