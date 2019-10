Het is weer tijd voor wild: 'Het is het lekkerste stukje vlees'

Het is oktober, de bladeren vallen van de bomen, het regent met enige regelmaat en de dagen worden korter. Maar zeg je herfst, dan zeggen ook veel mensen 'wild eten'. Vooral in de Achterhoek is het wildseizoen iets waar men reikhalzend naar uitkijkt. Deze maandag wordt het wildseizoen daarom officieel geopend in Doetinchem.

De opening van het seizoen is een traditie die al bijna 40 jaar in leven is in de Achterhoek. Vanaf half oktober sieren de wildgerechten de menukaarten van veel restaurants weer. Tientallen wildrestaurants bundelen de krachten om de opening van het seizoen niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Rick van den Broek is chef-kok van Orangerie De Pol in Doetinchem en zal een 3-gangen wildproeverij voor zijn rekening nemen als de restauranthouders en koks van andere restaurants bij elkaar komen om de seizoensstart te vieren.

'Feest om met wild te werken'

Van den Broek kijkt er naar uit. 'Het is elke keer weer een feestje om met wild te werken. Wild is het lekkerste stukje vlees en komt rechtstreeks uit de streek.' Een favoriet heeft hij niet. 'Nee dat is echt een lastige keuze, het is allemaal zo divers. Je kunt met elke type wild zoveel kanten op in de bereiding, dat maakt het juist zo leuk.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met chef-kok Rick van den Broek:

De opening van het wildseizoen hangt uiteraard samen met de toegestane jachtperiode. Veel bejaagde diersoorten mogen vanaf 15 oktober (tot in veel gevallen eind december) weer geschoten worden.