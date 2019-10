Informateur Wouter de Jong moet Buren uit bestuurscrisis loodsen

Wouter de Jong gaat in Buren aan de slag als informateur om een nieuwe coalitie in Buren te vormen. De politicus van ChristenUnie was onder meer burgemeester van Houten en gedeputeerde in de provincie Utrecht. De verwachting is dat hij binnen enkele weken met een advies komt hoe het verder moet in de gemeente.

door Menno Provoost

Dinsdag viel de coalitie van Gemeentebelangen, VVD en PvdA in Buren. Gemeentebelangen trok als grootste partij de stekker eruit. Vorige week boden de wethouders Gerdjan Keller (Gemeentebelangen) en Daan Russchen (PvdA) al hun ontslag aan.

Ze kregen forse kritiek vanuit de raad, omdat ze te veel hun eigen gang zouden gaan, met name met betrekking tot de plannen voor een nieuwe sporthal in Maurik en de ontwikkeling van de bibliotheek en het leesbeleid in de gemeente. De wethouders stellen op hun beurt dat er een slechte samenwerking was tussen de coalitiepartijen onderling en tussen de raad en het college. Russchen zegde ook zijn lidmaatschap van de PvdA op. In zijn kielzog gaat Ellen van Dam op eigen titel verder in de raad.

'Een totaal onafhankelijk iemand'

De emoties zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen en verwijten vliegen over en weer in de Burense politiek. Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Sander van Alfen hoopt dat de rust in het informatieproces terugkeert. 'Gezien alles wat er gebeurt is, vinden wij het verstandig om een totaal onafhankelijk iemand aan te stellen als informateur', zegt hij.

'Iemand van buiten, waarbij iedereen rustig zijn zegje kan doen. Het zal best lastig worden maar ik denk dat het belangrijk is dat elke partij nu goed voor zichzelf nagaat wat willen we en welke kant willen we op.'

Gesprekken gaan van start

De gesprekken beginnen volgende week. Naar verwachting volgt in twee à drie weken een advies om te komen tot een nieuwe coalitie. Van Alfen: 'Er moet een nieuw college komen, maar er ligt ook duidelijk een opdracht om goed te kijken naar de verhoudingen in de raad en om de samenwerking te verbeteren.'