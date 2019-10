Needs natuurpark bij waterzuivering dingt dubbel mee naar erfgoedprijs

Natuurpark Kronenkamp in Neede is twee keer genomineerd voor een Gouden Gelderse Roos. Dat is een erfgoedprijs van Erfgoed Gelderland. Het natuurpark zit op de locatie van een oude waterzuivering in Neede en werd vrijdag officieel geopend. Tientallen vrijwilligers werkten drie jaar lang keihard om het park te realiseren.

door Lonneke Gerritsen

'Een pareltje', noemt dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel het natuurpark nu. De dijkgraaf is dan ook aanwezig bij de officiële opening van het park. Hij noemt de Kronenkamp een aanwinst voor de hele regio. Ruim drie jaar geleden was dit nog onvoorstelbaar. Het terrein van de oude zuivering was volledig overwoekerd door onkruid en de panden stonden er grauw en vervallen bij.

Gered van de sloop

De gemeente wilde het slopen - de voorbereidingen waren zelfs al gestart - toen een groepje vrijwilligers zich ineens opwierp om er een natuurpark van te maken. 'Het was echt vijf voor twaalf. We waren net op tijd, anders was dit er nu niet meer geweest', zegt Henk Bolster, één van de initiatiefnemers van de Stichting Natuurpark Kronenkamp.

Inmiddels is het onkruid weg, zijn de bestaande gebouwen opgeknapt en is één van filters zelfs omgebouwd tot educatie- en tentoonstellingsruimte. 'Anderhalf jaar geleden was dit nog een grote grindbak, nu is het een prachtige ruimte, compleet met keukentje en toiletten.'

Bovendien is er een vleermuizenverblijf gerealiseerd. Er wordt bovendien nog gebouwd aan een theater.

'Boven verwachting'

Dat het natuurpark nu dubbel is genomineerd voor de erfgoedprijs is de kroon op het werk. 'Dit is boven verwachting en we zijn er natuurlijk erg blij mee', laat Ger Borgers van de Stichting Natuurpark Kronenkamp weten.

Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten reikt de organisatie een tweejaarlijkse erfgoedprijs uit: de Gouden Gelderse Roos. Het doel van de prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten over de geschiedenis van Gelderland.

Natuurpark Kronenkamp hoort nog bij de laatste drie voor zowel de juryprijs als de publieksprijs. De prijsuitreiking zal op 15 november zijn tijdens de Gelderse Landdag in Nijmegen. De prijzen bestaan uit een geldbedrag van duizend euro en een fysieke prijs.

