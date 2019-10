Waarom kasteel Hernen nooit aangevallen is

In Hernen staat een middeleeuws kasteel dat nog in oorspronkelijke staat verkeert. Kasteel Hernen is namelijk nooit aangevallen of verwoest. Harm Edens bezocht het in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. Hij liett zich meenemen in de historie van het gebouw. 'Kennelijk is het strategisch geen belangrijk kasteel geweest. En daar mogen wij blij mee zijn', vertelt gids Andre Kersten.

Woontoren nooit meer opgebouwd

Het is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan en bestond toen slechts uit een donjon, een woontoren. Later is het herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats steeds meer werd volgebouwd. De woontoren is in de achttiende eeuw ingestort. Het kasteel is sinds de zeventiende eeuw niet meer bewoond en is ook nooit belegerd. Mede daardoor is er weinig aan verbouwd, en is het goed bewaard gebleven. Het beschikt als enige kasteel in Nederland over overdekte weergangen.

In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisie-serie Floris opgenomen.

