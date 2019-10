Winkel in Varsseveld wordt wooncomplex

'Het conceptplan sluit precies aan bij de kwaliteitscriteria', laat wethouder Ben Hiddinga op de site van de gemeente weten. Afgelopen zomer hebben zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met de criteria voor nieuwe woningbouwplannen. Er is er voor gekozen om voorrang te geven aan senioren- en starterswoningen, aangezien daar een tekort aan zou zijn. De drie seniorenwoningen moeten op de begane grond komen, met daarboven de vier starterswoningen. Aan de achterkant van het complex komt een ruimte voor groen en een plek om te parkeren. Hoewel de gemeente zich positief uitspreekt over de plannen, geldt dat niet voor iedereen.



De ondernemer die het pand huurt, was nog niet op de hoogte gesteld dat de plannen concreet waren. 'Het valt ons een beetje rauw op ons dak', laat ondernemer Edwin Timmer weten. 'We zitten hier net anderhalf jaar. In een grijs verleden is er wel eens over gesproken.' Timmer weet, als de plannen daadwerkelijk doorgaan, nog niet waar hij met zijn winkel heen gaat. 'We hebben nog een contract voor 2,5 jaar. We moeten dan maar hopen dat er een winkelpand vrijstaat in Varsseveld', sluit Timmer af. De komende tijd wordt het conceptplan door de eigenaar verder uitgewerkt.