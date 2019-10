Deze plant is via een lange weg in Gelderland terecht gekomen

Het plantje heeft een hele weg moeten afleggen om in Nederland te komen. Het bezemskruiskruid komt van oorsprong namelijk uit Zuid-Afrika. Eind negentiende eeuw werd de plant voor het eerst in Duitsland gezien. In 1939 werd het voor het eerst gespot in ons land.

Via het wol

Boswachter Twan Teunissen legt uit over de plant in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. 'Het is waarschijnlijk ooit met wol terecht gekomen in de havens van Luik. En daar via de Maas en het spoor naar het noorden.' Inmiddels zie je het veel langs de wegen en in natuurgebieden.

'Het neemt nog steeds toe en de plant is niet echt een probleemsoort. De insecten zijn er blij mee.'

De uitzending is zaterdag 12 oktober te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.