Radboudumc wil geslachtsoperaties uitvoeren

Radboudumc in Nijmegen wil binnen enkele jaren geslachtsoperaties gaan uitvoeren. Dat zegt woordvoerder Dennis Verschuren. Begin 2020 wordt alvast een begin gemaakt met transgenderzorg aan kinderen en adolescenten in het Amalia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboudumc.

'Maar op termijn willen we uitbreiden naar volwassenen. Een element is operaties, maar het gaat bijvoorbeeld ook om hormoonbehandelingen', legt Verschuren uit. Radboudumc wil dan bekijken of er een samenwerking met andere ziekenhuis, zoals Rijnstate in Arnhem, komt of dat het zelf medisch specialisten in huis haalt.

Voorlopig zit het Radboudumc nog in de voorbereidingsfase. Januari 2020 is de streefdatum om met transgenderzorg voor kinderen en adolescenten te beginnen, al houdt Verschuren nog een slag om de arm: 'We moeten alles in gereedheid brengen en we zijn personeel aan het werven.'

Het gaat dan onder meer om extra kinderartsen, psychologen, psychiaters, logopedisten en dermatologen voor ontharing. Psychische begeleiding, ook voor de ouders, is van groot belang om te bekijken of een patiënt echt van geslacht wil veranderen.

Forse stijging geslachtsoperaties

Het aantal mensen dat daadwerkelijk een geslachtsoperatie onderging is sterk gestegen. 'De wens neemt toe. In tien jaar tijd is dat verviervoudigd van 250 naar 1000', weet Verschuren.

Er is een wachtlijst van soms enkele jaren. 'Wij willen dat ondervangen voor mensen in de regio.' Nu worden dergelijke operaties alleen uitgevoerd in het Amsterdam UMC en het UMCG in Groningen. Sommige mensen wijken zelfs uit naar België.