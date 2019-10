De grootste en duurste Jaguar rijdt in Almen

In het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef vertelt loonwerker Ànton ten Have over de maishakselaars waar ze op rijden. Het gaat om de Jaguar 940. 'Dit is mijn speeltje', zegt hij trots. Of het de duurste van Nederland is? 'Ja, dat schiet wel aardig op denk ik', lacht hij.

Grote machine

Ten have werkt voor Beltman-Almen. Hij vindt het erg leuk om op de machine te rijden. Al is het soms wel een hele uitdaging: 'Je moet je gedachten er aardig bij hebben. Niet iedereen heeft in de gaten dat het zo breed is.' De hakselaar is zo'n 4 meter hoog, 3 meter breed en ongeveer 8 meter lang.

Vooral automobilisten kunnen nog wel eens vervelend zijn, legt Ten Have uit. 'Ze kunnen op de raarste en smalste plekken inhalen. Of op de binnenwegen, dat ze met de lichten seinen. De winst wat ze er mee pakken is hooguit een minuut.'

