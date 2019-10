Maurice (26) heeft nu al zijn eigen santinikwekerij

Vorig jaar nam Van Tuijl het bedrijf over van zijn ouders. 'Ze vonden het wel mooi geweest. Ze hadden 40 jaar gewerkt, en wilde een stapje terug doen. Ik een stapje vooruit', zegt hij trots in het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef. Het bedrijf is zes hectare groot, ze produceren bijna 30 miljoen bloemen op jaarbasis. Deze worden in heel Europa verkocht.

Tekst gaat verder onder de video:

Hij staat niet zomaar aan het roer van een kwekerij. Het wordt namelijk gezien als een hypermodern agrarisch bedrijf. Ze zijn de koploper in de tuinbouw wat betreft nieuwe ontwikkelingen.

Miljoenen investeren

Toen hij het bedrijf overnam van zijn ouders heeft hij wat dingen aangepakt. 'We hebben in die tijd geïnvesteerd in nieuwe led verlichting, een tweede scherm en luchtontvochtigers om het energieverbruik te reduceren.' Hij investeert miljoenen, maar heeft geen last van slapeloze nachten daardoor. 'Je gaat dat proces in en in gesprek. Daar ligt ik niet wakker van. Het moet uitdagend blijven.'

Bekijk de hele uitzending van De Boer is Troef