Elburg haalt bijna 13.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in de gemeente Elburg heeft € 12.891,43 opgebracht, ruim 3% meer dan vorig jaar . Deze opbrengst bestaat uit de collecteopbrengsten van de kernen Oostendorp (€ 1.557,76), ’t Harde ( € 3.635,22 ), Doornspijk (€ 2.767,26 ), Hoge Enk (€ 620,37 ) en Elburg (€ 4.310,82 ). KWF kan daardoor investeren in haar doelen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte.

70e KWF-collecteweek

Deze collecteweek was extra bijzonder, doordat het de 70e editie was. Prinses Beatrix verrichtte op 31 augustus de eerste slag van een speciale KWF Munt ter ere van het 70-jarig bestaan van KWF. In de week erna, gingen maar liefst 80.000 collectanten de straat op, verspreid over 800 collecteteams. Het collecteteam van de gemeente Elburg was met 180 collectanten goed vertegenwoordigd.

Over KWF Kankerbestrijding

Een gift aan KWF maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek mogelijk. Dat helpt: sinds de oprichting van KWF in 1949 is het percentage patiënten dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven is, gestegen van 25% naar 65%. Daarnaast besteedt KWF de collecte-opbrengst aan het voorkomen van kanker en aan ontwikkelingen, waardoor mensen een beter leven krijgen tijdens en na de ziekte.