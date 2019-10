'Ronald van Z. werkt niet mee aan terugkeer naar Nederland'

De tbs'er die vrijdag de Nijmeegse Pompekliniek ontvluchtte en woensdag werd opgepakt in Parijs, zou niet willen meewerken aan zijn terugkeer naar Nederland. Dat meldt een betrouwbare bron aan Omroep Gelderland. Hij is bang weer terecht te komen in dezelfde kliniek.

De veroordeelde zedendeliquent Ronald van Z. nam vrijdag de benen tijdens een begeleid verlof vanuit de Pompekliniek. Hij belandde uiteindelijk in Parijs. Andere tbs'ers in de Pompekliniek zouden al die tijd al hebben geweten dat Van Z. in Frankrijk zat, meldt een bron binnen de Nijmeegse instelling. In Parijs sliep Van Z. in een zelf gekocht tentje in een stadspark.

De advocaat van Van Z. liet donderdagavond weten nog niets van zijn cliënt te hebben vernomen. 'Ik heb niets nieuws te melden', aldus raadsman Job Knoester.

Zie ook: Advocaat Ronald van Z.: 'Alle tbs-klinieken zitten vol, waar moet mijn cliënt heen?'

Onvrede

Van Z. meldde Omroep Gelderland te zijn ontsnapt uit onvrede over zijn behandeling binnen de Pompekliniek, Hij uitte tijdens zijn vlucht kritiek op personeelsleden en eiste het vertrek van twee van hen. Daar ging de kliniek niet op in.

De Nijmeegse kliniek maakt zware weken door. In september ontsnapten ook al twee tbs'ers. Zij werden snel in de kraag gevat. Donderdag kwam een 48-jarige tbs'er om het leven bij een verkeersongeval in het Limburgse Plasmolen. Hij was op onbegeleid verlof en pleegde volgens de politie zelfmoord door frontaal tegen een vrachtwagen aan te rijden.

Zie ook: TIJDLIJN | Dit gebeurde er de afgelopen dagen allemaal rond tbs'er Van Z.