Wel of niet doorgaan met Marktplein Apeldoorn? Wethouder maakt excuses

Het plein moet volgend jaar nog heringericht worden. Maar het project is financieel al dusdanig uit de hand gelopen dat het tot veel ophef leidt. Eigen onderzoek toonde aan: er zijn flinke fouten gemaakt.

Doorgaan, niet doorgaan?

Verantwoordelijk wethouder Sandmann: 'We zijn bezig met een voorstel voor het Marktplein. De scenario's zijn: het plein niet doen, het plein wel doen conform het inhoudelijke plan en een andere variant.' De voorstellen gaan eind oktober richting de raad.

'Hoe wrang is dit?'

Er is bij het mislopen niet één aanwijsbare fout gemaakt. Meerdere zaken droegen daaraan bij, stelt de wethouder na intern onderzoek. Hij steekt tijdens het debat, dat bij tijd en wijle veel weg had van een verhoor, ruimhartig de hand in eigen boezem.

'Als we Apeldoorners vragen mee te denken, moeten we zorgen dat we de zaken goed voor elkaar hebben. En ze vertrouwden erop dat wat zij kozen, ook ging gebeuren. Hoe extra wrang is het dan hoe dit gelopen is?'

Scherper zijn, spiegel voorhouden

'Ik heb mij een spiegel voorgehouden. Ik moest scherper zijn', geeft de wethouder toe. 'Ook ik heb niet genoeg doorgevraagd', zegt hij, refererend aan de plannen en de bijkomende, oplopende kosten.

Sandmann: 'De cijfers klopten niet en ze zijn inderdaad niet goed gecheckt op dat moment.' SP-fractievoorzitter Sunita Biharie is fel: 'Dit project is niet meer te stoppen.' Daarnaast vindt zij het niet te verkopen dat het op essentiële zaken zo is misgelopen.

De wethouder geeft aan dat lopende projecten in Apeldoorn onder de loep worden genomen, voor het geval daar dezelfde organisatorische weeffouten inzitten.

Weerbarstig en verandering

De wethouder geeft aan dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden binnen de gemeentelijke organisatie. 'Daar zijn we mee bezig, maar dat heeft tijd nodig. Het is weerbarstig. Dat is niet iets wat over een maand of een jaar af is. En dan is het nog maar de vraag hoe je zoiets kunt meten.'

Volgende week staat het onderwerp op de politieke agenda. De SP liet weten een motie van afkeuring of wantrouwen te overwegen.

