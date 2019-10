Biënnale Gelderland geopend

De Biënnale Gelderland is donderdag geopend in Nijmegen en Arnhem. In Nijmegen is in het Valkhofmuseum kunst te zien, in Arnhem bij de Sint Jansbeek.

Eerder deze week werd al een gigantische arend over de Rijn vervoerd. Die hangt nu boven de Sint Jansbeek in de Nieuwstraat. Naast dit kunstwerk zijn er nog vijftien andere kunstwerken in Arnhem te zien.

Gratis

Voor het eerst is de kunsttentoonstelling zowel in Arnhem als in Nijmegen. In de Waalstad moet een kaartje worden gekocht voor de tentoonstelling, in Arnhem is de kunst gratis te zien.

