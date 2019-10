Regenboogvlaggen sieren Barneveld

'Als de gemeenteraad het niet wil doen wij het zelf', vertelt Frank van der Lubbe van lokale partij Pro'98. Om Barneveld te versieren met regenboogvlaggen hebben ze er dertig weggegeven aan inwoners.

Voorstel afgewezen

VVD, BurgerInitiatief en Pro'98 willen dat de gemeente tijdens coming out day de regenboogvlag hijst voor acceptatie van lhbt'ers. Volgens de partijen symboliseert de vlag verbinding.

Toch werd het voorstel in maart door de meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Vooral de christelijke partijen zagen de vlag niet zitten. 'De regenboog staat voor het gelovige deel van Barneveld voor hoe god naar ons omkijkt', aldus Koos van der Tang van de SGP.

Gereformeerd

Desondanks wilde Van de Lubbe ervoor zorgen dat de regenboogvlag alsnog zou wapperen. 'Wij staan als Barneveld bekend als een gereformeerd dorp', vertelt hij. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen het moeilijk vinden om hier voor zijn of haar geaardheid uit te komen.'

Juist die mensen wil Van der Lubbe een hart onder de riem steken. 'En gelukkig waren veel mensen enorm enthousiast over onze actie. We kregen veel meer aanvragen dan verwacht.' Uiteindelijk heeft de partij geprobeerd om zo veel mogelijk vlaggen uit te delen aan de mensen die in het centrum en rond het stadhuisplein wonen. 'Hoe mooi is het dat de vlag alsnog overal in het centrum te zien is!'

Hart onder de riem

Volgens Van der Lubbe zijn er veel verschillende aanvragen geweest. 'Een paar uit Voorthuizen, maar verreweg de meeste uit Barneveld', legt hij uit. 'We hebben bijvoorbeeld een mail van een opa en oma die het voor hun kleinkinderen doen en een moeder die haar zoon wil verassen.'

Wageningen

In Wageningen wordt dit jaar voor het eerst een kleine Pride Walk gehouden. Verwacht geen Canal Pride-achtige toestanden, zo tempert Kees van Asselt van SHOUT Wageningen de verwachtingen. 'Het duurt maar een kwartiertje hoor, maar we hebben wel de megavlag uit Amsterdam geleend. Die is volgens mij 25 bij 5 meter. Die dragen we in ieder geval mee in een tochtje door Wageningen.'

Dat de lhbt-gemeenschap in Wageningen zich al meer dan 50 jaar verenigt, betekent volgens hem niet dat er geen werk meer aan de winkel is. 'Wageningen is mild, maar uit de kast komen blijft voor velen een dingetje. Ook elders is het nog wel nodig: ik maak vaak mee dat studenten pas hier uit de kast komen, als ze weg zijn uit hun eigen dorp.'